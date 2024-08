Versuchter Einbruch

Anzeige

Nach der Abwesenheit des Bewohners stellte dieser Beschädigungen am Zylinder der Kellertür, sowie am Schließzylinder des Gartenhauses fest. Weiterhin hinterließen die Täter Hebelspuren am Türrahmen. Die Täter gelangten weder in das Haus, noch in den Schuppen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



