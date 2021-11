Versuchter Diebstahl von Geldbörsen

Hierbei wurde die Frau so abgelenkt, so dass sie kurzfristig ihren Einkaufswagen nicht mehr im Blick hatte. Dort befanden sich ihr Einkaufskorb mit zwei Geldbörsen.

In dem Moment, wo sie misstrauisch wurde und nach ihren Einkaufswagen sah, hielt einer der beiden Diebe bereits beide Geldbörsen in seinen Händen. Die Frau schrie die Täter an, worauf man die Geldbörsen fallen ließ und davon rannte. Beide seien ca. Anfang 30 Jahre alt und Ausländer. Einer sei schlank, machte einen gepflegten Eindruck und trug eine Wildlederjacke. Der Mittäter sei kräftig und ungepflegt und war komplett in schwarz gekleidet.



