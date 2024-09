versuchter Betrug durch falschen Staatsanwalt

Anzeige



Der Geschädigte wurde zuvor durch einen Täter angerufen, der sich als Staatsanwalt ausgab und glaubhaft machte, dass die Tochter des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte. Um eine Haftstrafe abzuwenden sollte der Geschädigte 10.000EUR an die „Staatsanwaltschaft“ übergeben. Bei der anschließenden versuchten Geldabhebung in der Sparkasse Linz informierte die Mitarbeiterin richtigerweise die Polizei, da sie einen Betrug ahnte.



