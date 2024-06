versuchter Betrug auf mobile.de entlarvt

Anzeige

Ein unbekannter Täter zeigte sodann Interesse und gab hierauf an, den vereinbarten Kaufpreis auf das Konto des Geschädigten überwiesen zu haben. Darüber hinaus sollte der Geschädigte dann noch Geld an eine Spedition überweisen, damit das Motorrad abgeholt werden kann. Da es sich bei dem Konto um eine amerikanische Bank gehandelt hat, kamen dem Geschädigten Zweifel und der Betrugsversuch flog auf.

Die Polizei Linz weist in dem Zusammenhang auf diese bekannte Betrugsmasche hin, indem angebliche Überweisungen vorab getätigt worden sein sollen und anschließend Speditionskosten gefordert werden.



