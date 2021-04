Buchholz

Versuchter Aufbruch eines Milchautomaten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist um 23:10 Uhr durch einen bisher unbekannten männlichen Täter versucht worden, den Milchautomaten des „Irmerother MilchBüdchen“ in Buchholz, Ot. Irmeroth aufzubrechen. Hierbei handelt es sich um einen frei zugänglichen Automaten, an dem eigen produzierte Milchprodukte erworben werden können.