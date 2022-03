Versuchte Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag ereignete sich gegen 22:00 Uhr in der Bochowstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall.



Ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter kam aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte einen angrenzenden Zaun.

Anschließend versucht der Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Hierbei verkeilte sich sein PKW in der Zaunanlage, die Weiterfahrt wurde so verhindert.

Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei.

Bei Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Die mehrfachen Durchführungsversuche eines Atemalkoholtests schlugen aufgrund seines Alkoholeinflusses fehl.



Dem Beschuldigten wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Sein PKW ist durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.

Am Zaun entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich, am PKW des Beschuldigten ein Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich.



