Versuchte PKW-Einbrüche

In der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter auf einem öffentlichen Parkplatz in der Vogtstraße in Rheinbrohl mehrere Fahrzeuge aufzubrechen.

Gegen 10:25 Uhr meldete sich ein Fahrzeugbesitzer bei der Linzer Polizei, der beim Aufschließen seines Fahrzeuges eine abgebrochene Scherenspitze im Türschloss entdeckt hatte. Der Versuch, das Fahrzeug aufzubrechen misslang. Im Rahmen der Tatortaufnahme überprüften die Polizisten die anderen geparkten Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Hierbei wurden noch weitere vier Pkw festgestellt, die mit gleichem Modus Operandi angegangen waren. Auch hier steckten die abgebrochenen Scherenspitzen noch im Schloss. In keinem der Fälle hatten die Täter Erfolg. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



