Niederhofen

Versuchte Einbrüche in einen Lagerhallenkomplex

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Dienstag sind der Polizeiinspektion Straßenhaus versuchte Einbrüche in drei von 5 Lagerhallen in der Dernbacher Straße in Niederhofen gemeldet worden.