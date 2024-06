Versuch des Inverkehrbringens eines falschen 200EUR-Scheins

Anzeige

Neuwied (ots).



Am Sa gegen o.g. Zeit wollte eine weibliche TV im DM-Markt (Galerie Neuwied / Kaufland) ihren Einkauf bezahlen. Als der Schein auf Echtheit geprüft wurde, schien der Prüfstift nicht zu reagieren, weshalb im Nachbargeschäft mittels Schwarzlichtlampe und anschließend in einem dritten Geschäft noch mittels Geldzähler / Echtheitsprüfer erneut die Echtheit überprüft wurde.

Als alle drei Möglichkeiten den Verdacht der Fälschung bestätigten, ergriff die TV die Flucht in Richtung Amtsgericht. Sie wurde kurzzeitig verfolgt, dann jedoch aus den Augen verloren. Fahndung verlief negativ.



Die Person wird beschrieben als weiblich, kräftig, ca. 35-40 Jahre, blondierte/leicht rötliche Haare, schwarze Hose und Poncho sowie Schuhe, Große Handtasche (Shopper).



Sind weitere Geschäfte in genannten Zeitraum betroffen? Kann die Tatverdächtige ggfs. irgendwo wiedererkannt werden? Hinweise bitte an die PI Neuwied.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell