Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 11:31 Uhr

Verbandsgemeinde Unkel

Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

Am Abend des 05.11.2020 erhielt die Polizeiinspektion in Linz den Hinweis eines Zeugen, in einer Gaststätte im Bereich der Verbandsgemeinde Unkel würden offensichtlich mehrere Personen bewirtet.