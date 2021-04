Verstoß gegen die Ausgangssperre

Linz am Rhein (ots). Im Rahmen der Überwachung der Rechtsverordnung der Kreisverwaltung Neuwied zur Ausgangssperre konnten von der Linzer Polizei in der Nacht zum Mittwoch, sowie am späten Mittwochabend insgesamt sechs Personen festgestellt werden, die sich ohne triftigen Grund nicht an die Ausgangssperre hielten.