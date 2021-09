Am 19.09.2021 zeigte ein 24-Jähriger einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz an. Seine Katze musste er mit Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik bringen; es folgte eine tierärztliche Erstversorgung.

Pulverartige Substanzanhaftungen an dem Tier deuteten auf eine Vergiftung mit Waschmittel hin. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 18.09 und 19.09.2021 in der Gemeinde Fensdorf.

Hinweise an den Polizeibezirksdienst in Gebhardshain oder die PI Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell