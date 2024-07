Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis

Am 13.07.24 gegen 15:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Linz im Rahmen der Streife in Rheinbrohl drei Personen fest, welche Cannabis konsumierten.

Da sich diese Personen jedoch in unmittelbarer Sichtweite/Nähe zu einem belebten Spielplatz befanden, erfolgte eine Personenkontrolle sowie die Ahndung eines Verstoßes gegen das neue Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis. Die Joints wurden sichergestellt. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass eine Person im Anschluss trotz des Konsums von Cannabis einen PKW führen wollte, weshalb der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurde.



