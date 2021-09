Buchholz

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstagnachmittag fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in der Asbacher Straße in Buchholz (WW) eine Person auf, die bei Erblicken der Streife einen Gegenstand zerknüllte und neben sich fallen ließ.