Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 08:30 Uhr

Asbach

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Sonntagnachmittag stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife 5 Personen an der Grundschule in Asbach fest, die bei Erblicken des Streifenwagens sofort fußläufig in verschiedene Richtungen die Flucht ergriffen.