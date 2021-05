Verstöße gegen die Corona-Regeln bei Hochzeitsveranstaltung

Am Freitag erhielt die Polizeiinspektion Linz Kenntnis über eine Hochzeitsveranstaltung in der Ortslage Unkel.

Die Anzahl der Gäste überstieg laut Zeugenangaben die aktuelle Regelungslage „Ein Haushalt plus eine Person“ um ein Vielfaches. Trotz sinkender Inzidenzen gilt im Landkreis Neuwied weiterhin die Bundesnotbremse, so dass sich das Brautpaar und deren Gäste unter anderem wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen verantworten müssen. Die Polizei wünscht dem frisch getrauten Paar dennoch alles Gute und ein etwas glücklicheres Händchen bei zukünftigen Entscheidungen.



