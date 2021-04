Verstöße gegen die Ausgangssperre

Um 23:20 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Bundesstraße 256 bei Bonefeld zwei weibliche Insassinnen eines PKW.

Die beiden 20 – jährige Frauen gaben an, „ohne Ziel herumzufahren“.



Dierdorf – Um 01:20 Uhr fielen den Beamten 2 Personen auf einem Tankstellengelände in Dierdorf auf. Während der Personenkontrolle gaben die beiden 20 – jährigen männliche Personen an, sich Chips kaufen zu wollen.



Gegen die 4 Heranwachsenden wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre des Landkreises Neuwied erstattet.



