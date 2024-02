Versammlung für Demokratie in Linz am 03.02.2024

Linz am Rhein, Marktplatz (ots) – Am Samstag, den 03.02.2024 fand um 11:55 Uhr auf dem Markplatz in Linz eine genehmigte Versammlung mit dem Motto "Demonstration für Demokratie und Vielfalt.