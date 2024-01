Vermisstensuche nach Mädchen endet glücklich

Am Montagnachmittag meldete sich eine besorgte Mutter aus St. Katharinen und gab an, ihre 10-jährige Tochter sei nicht aus der Schule zurückgekehrt.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

St.-Katharinen (ots) –



Am Montagnachmittag meldete sich eine besorgte Mutter aus St.-Katharinen und gab an, ihre 10-jährige Tochter sei nicht aus der Schule zurückgekehrt. Ihre Nachforschungen bei bekannten Schulfreundinnen seien bislang negativ verlaufen. Die Polizeiinspektion Linz machte sich mit allen verfügbaren Kräften auf die Suche, bis dann die erlösende Nachricht kam: Das Mädchen war bei einer Schulfreundin, ohne der Mutter Bescheid zu sagen. Die Mutter der Freundin hatte die Familie des Mädchens informiert, nachdem sie von der Vermisstensuche erfahren hatte.



