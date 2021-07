Vermisstensuche

Am Abend des Sa. 10.07.21 erschien eine 77 jährige Frau bei der Polizeiinspektion Linz und teilte besorgt mit, dass 85 jähriger Ehemann seit Stunden mit unbekanntem Aufenthaltsort unterwegs sei.

Dattenberg (ots). Am Abend des Sa., 10.07.21 erschien eine 77 jährige Frau bei der Polizeiinspektion Linz und teilte besorgt mit, dass 85 jähriger Ehemann seit Stunden mit unbekanntem Aufenthaltsort unterwegs sei.

Er sei aufgrund verschiedener Erkrankungen nicht in der Lage, sich gefahrlos und selbstbestimmt zu bewegen.

Über die Polizei Linz wurde eine breit angelegte Suchaktion eingeleitet.

Noch während diese anlief, wurde der ältere Mann durch einen Unbeteiligten gefunden. Er hatte sich bedingt durch einen Sturz einige Schürfwunden zugezogen, ansonsten war er wohlauf.

Der verständigte Rettungsdienst versorgte den leicht Verletzten und verbrachte ihn nach Hause.



Nach dem Grund für seine unanabgesprochene Abwesenheit von zu Hause befragt, erklärte der Mann er habe einfach alleine einen Spaziergang machen wollen. Ihm war nicht bewusst, welche Sorgen und dann auch Rettungsaktion er damit verursacht hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell