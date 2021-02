Vermisstensuche

Sie gilt als orientierungslos und könnte sich möglicherweise in hilfloser Lage befinden. Die Feuerwehren aus Unkel und Rheinbreitbach sowie ein Polizeihubschrauber sind in die Suchmaßnahmen eingebunden.



Personenbeschreibung: 162 cm, 69 kg, blond-graue Haare, gekrümmte Körperhaltung. Sie trägt einen hellen Hut, eine dunkelgraue Hose, einen anthrazitfarbenen Mantel und führt einen Stockschirm mit sich.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wach@polizei.rlp.de



Die Polizei bittet darum, von weiteren Presseanfragen abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell