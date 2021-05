Vermißte Lea Emmerich ist wieder da!

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 06.05.2021, 11:01 Uhr, nach der 15jährigen Lea Emmerich, die seit 04.05.2021, 14:30 Uhr in Neuwied als vermißt galt, kann eingestellt werden, da die Lea heute Nachmittag (07.

05.2021, 17:30 Uhr) wieder aufgetaucht ist und wohlbehalten in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden konnte.



Die Polizeiinspektion Neuwied bedankt sich für die Vielzahl der Hinweise aus der Bevölkerung, die Anteil an der Vermißtensuche nach der Jugendlichen genommen haben.



