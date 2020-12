Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 20:30 Uhr

Die eingesetzte Streife fand schließlich eine größere Menge zum Teil schon festgefahrenen Mutterboden vor, die in Höhe des Neuwieder Kreuzes auf der Fahrbahn in Richtung Bendorf lag. Da sich die Gefahrenstelle nicht mit eigenen Mitteln beseitigen ließ wurde die Straßenmeisterei Neuwied hinzugezogen. Anschließend wurde der Mutterboden mit einer Kehrmaschine entfernt. Die rechte Spur musste in diesem Bereich für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei Neuwied sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Mutterbodens machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell