Verkehrunfallbilanz 2020 der Polizeidirektion Neuwied

Polizeidirektion Neuwied (ots) – Auf den Straßen in den beiden Landkreisen Neuwied und Altenkirchen krachte es im vergangenen Jahr 1.327 mal weniger als im vergangenen Jahr. Die Polizeidirektion Neuwied registrierte 2020 insgesamt 8.795 Verkehrsunfälle.



8 Menschen kamen infolge eines Verkehrsunfalls ums Leben. Die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten sank um 11,0 %.



Weniger Unfallfluchten, aber immer noch entfernt sich jeder fünfte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



19 % weniger Unfälle mit Kinderbeteiligung. Kein Kind starb infolge eines Unfalls.



Weniger Unfälle mit Beteiligung junger Menschen (15-24 Jahren), jedoch sind mit 68 % junge Fahrer Hauptverursacher von Verkehrsunfällen mit Personenschäden.



Rückgang der Verkehrsunfälle mit Senioren um 13,7 %. Diese Risikogruppe war aber an jedem fünften Unfall beteiligt.



Die Anzahl der Motorradunfälle ist leicht zurückgegangen, zwei Kradfahrer starben auf den Straßen im Direktionsbereich.



Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs nahmen zu, infolgedessen auch mehr verletzte Radler.



Rückgang bei Unfällen unter Alkoholeinfluss, aber deutliche Zunahme von Unfällen mit drogenbeeinflussten Verkehrsteilnehmern.



Fehlerhaftes Abstandsverhalten ist Hauptunfallursache Nr. 1.



15,9 % weniger Unfälle infolge nicht angepasster oder zu hoher Geschwindigkeit.



Die ausführlichen Zahlen, Daten und Fakten zur Verkehrsunfallstatistik können Sie in der Anlage nachlesen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Andreas Neumann, PHK

Telefon: 02631-878-308

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell