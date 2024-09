Verkehrsunfallfluchten

Anzeige

Für die Aufklärung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in Oberhonnefeld – Gierend eine Verkehrsunfallflucht.

Der Verursacher befuhr die Bundesstraße in Richtung Straßenhaus.

In Höhe der Einmündung Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld-Gierend kam der Verursacher aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr eine leichte Böschung herunter. Unterhalb der Böschung beschädigte er mit seinem Fahrzeug einen Maschendrahtzaun einer angrenzenden Firma.

Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist ein PKW auf dem Parkplatz einer Firma in der Max-Planck-Straße in Neustadt (Wied), Ot. Fernthal beschädigt worden.

Der Verursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken den geparkten PKW Ford Focus im Bereich der Beifahrerseite.



Die Verursacher entfernte sich jeweils unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell