Verkehrsunfall-Flucht zum Nachteil eines Schulbusses

Am Mittag des 25.09.2024 ereignete sich eine Verkehrsunfall-Flucht auf dem Willscheider Weg in Vettelschoß.

Kurz vor dem Schulgelände begegnete einem Schulbus eine schwarze Limousine in einer Linkskurve.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wonach sich der unbekannte Täter mit der schwarzen Limousine in Richtung Willscheid entfernte.



Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet in dieser Sache um potentielle Zeugenhinweise.



