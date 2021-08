Neustadt/Wied

Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Verkehrsunfallflucht in Fernthal Am 03.08.2021, gegen 06:20 Uhr kam es an der Kreuzung der L256/L270, Neustadt/Wied OT Fernthal, in der Nähe der Fa. Schiffer, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem weißen Lieferwagen (Sprinter).