Bad Hönningen

Verkehrsunfallflucht Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 04.04.24 zeigte ein Geschädigter aus Bad Hönningen zwei Beschädigungen an seinem grauen Seat K1 an. Der PKW wurde am 03.04.24 08:30 Uhr bis 04.04.24 07:20 Uhr in der Straße Am Schafhaus abgestellt.