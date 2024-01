Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 19.01.24 bis Samstag, den 20.01.24, 07:00 Uhr kam es in Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht.

An einem ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden Fahrzeug wurde im Bereich der Einmündung Auf dem Dom / Eschenbrenderstraße der linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Tel.: 02644 9430

pilinz.wache@polizei.rlp.de



