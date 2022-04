Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Aus der Spurenlage bzw. dem Schadensbild am Unfallort kann geschlossen werden, dass der unfallverursachende PKW aus der Ortsmitte Neustadt kommend in Richtung Autobahn bzw. Fernthal fuhr. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit 3 Pfosten. An den Pfosten entstand erheblicher Sachschaden.



Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen schwarzen KIA Sportage gehandelt haben müsste.



Die Polizei fragt:



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug und Fahrzeugführer machen?



Wem ist ein an der Fahrzeugfront erheblich beschädigter KIA Sportage, Farbe schwarz, aufgefallen?



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell