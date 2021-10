Meinborn

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 14.10. wurde zwischen 06:45 Uhr und 11:30 Uhr ein in der Bergstraße in Meinbron abgestellter Kleintransporter, mutmaßlich durch einen vorbeifahrenden LKW, am Außenspiegel beschädigt.