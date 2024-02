Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag wurde hiesiger Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht im Heuweg in Neustadt (Wied) gemeldet.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Vermutlich in den frühen Morgenstunden wurde ein dort abgestellter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell