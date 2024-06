Verkehrsunfallflucht – Zaun und Hecke beschädigt

Am heutigen Freitag, den 07.06.2024, ereignete sich in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Bonefeld.

Anzeige

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor nach Verlassen des Kreisverkehrs der B 256 und Einfahren in die Wilhelmstraße die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Maschendrahtzaun und diversem Buschwerk. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer anschließend unerkannt.

Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen, mögliche Hinweise unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell