Verkehrsunfallflucht – verlassener PKW an Unfallstelle

Unkel, L 252 (ots). Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, fällt einer Streife ein an der L252 (Parkplatz am Wasserfall) geparkter silberner PKW, VW Polo, mit frischem Unfallschaden auf.

Im Fahrzeug selbst sind keine Personen anzutreffen. Unweit des verlassenen PKW ist ein oberflächlicher Streifschaden an der äußeren Leitplanke feststellbar und es finden sich Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, sodass davon ausgegangen wird, dass der/die Fahrer/in im Vorfeld die L 252 aus Bruchhausen kommend befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke touchierte. Anschließend dürfte der flüchtige Unfallverursacher den o.g. PKW auf dem besagten Parkplatz am Wasserfall abgestellt haben.



Da der PKW rundum der Karosserie erhebliche Beschädigungen aufweist, die nicht nur von einem Zusammenstoß mit der Leitplanke herrühren dürften, bittet die Polizei Linz um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer, aber insbesondere auch ob es evtl. zu weiteren Unfällen/Beschädigungen im Vorfeld gekommen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell