Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss – Zeugen gesucht

Am Sonntag ereignete sich um 16.20 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach eine Verkehrsunfallflucht.



Ein Zeuge meldete einen Ford Transit mit MY- Kennzeichen (vollständiges Kennzeichen ist bekannt), der mit überhöhter Geschwindigkeit am Mühlenberg rechts gegen eine Mauer und ein Baustellenschild geprallt sei. Die beiden männlichen Insassen entfernten sich mit dem Fahrzeug in die Steimeler Straße.

Dort stellten die Polizeibeamten das Fahrzeug mit stark beschädigter Front fest.

Durch Zeugen konnte ermittelt werden, dass sich die Insassen zwischenzeitlich in ein Anwesen in der Steimeler Straße entfernten.



Bei den Folgeermittlungen sind die beiden Insassen ermittelt worden. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss (jeweils einen Atemalkoholwert über 2,0 Promille). Sie beschuldigten sich gegenseitig, das Fahrzeug geführt zu haben.



Auf richterliche Anordnung sind daraufhin den beiden Beschuldigten eine Blutprobe entnommen worden.

Da sich nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Hinweise auf die Fahrereigenschaft auf einen der Beschuldigten erhärteten, wurde diesem die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.



Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



