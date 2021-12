Verkehrsunfallflucht, Unfallverursacher alkoholisiert

Am Samstag kam es gegen 21:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Anhausen, Schillerstraße.

Ein schwarzes Fahrzeug beschädigte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Besitzerin des beschädigten Fahrzeugs beobachtet und gemeldet. Der 43-jährige Unfallverursacher kam kurze Zeit später zurück zur Unfallstelle und gab sich als solcher zu erkennen. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



