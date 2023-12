Verkehrsunfallflucht – uneinsichtiger Verursacher

Am Donnerstagmorgen streifte ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen beim Einparken einen geparkten Pkw, fuhr wieder aus der Parklücke raus und parkte auf einem anderen Platz in der Nähe.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte sprach den Mann an, der jedoch eine Verursachung ausschloss, da er bereits seit 20 Jahren unfallfrei fahre. Die Polizei konnte, neben den konkreten Zeugenangaben, auch korrespondierende Schäden am Pkw des 86-jährigen feststellen. Gegen den Mann wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.



