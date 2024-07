Betzdorf

Verkehrsunfallflucht, Unbekannter streift Bus des DRK

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Der Geschädigte hatte den Bus des DRK über das vergangene Wochenende vor seiner Wohnanschrift in der Wilhelmstraße in Betzdorf am Fahrbahnrand abgestellt.