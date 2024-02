Verkehrsunfallflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

Am gestrigen Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L270 in der Gemarkung Neustadt(Wied) ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Die 37-jährige Fahrerin eines Porsche Cayenne befuhr die L270 aus Richtung Oberhonnefeld kommend in Fahrtrichtung Neustadt(Wied), als ihr auf einer Geraden ein weißer Lieferwagen entgegenkam. Der Fahrer fuhr deutlich auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die Fahrzeuge streiften. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am unfallbeteiligten Porsche entstand Sachschaden am linken Außenspiegel sowie an einem Seitenfenster.

Laut Angaben der Geschädigten befanden sich mehrere Fahrzeuge sowohl hinter ihrem Pkw als auch hinter dem weißen Lieferwagen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell