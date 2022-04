Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall in der Baustelle

Am Mittwoch, den 13.04.2022 kam es gegen 22:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich der B42 bei Leubsdorf.

In der Engstelle berührten sich die Außenspiegel von zwei Sattelzugmaschinen im Gegenverkehr. Während der Geschädigte seinen LKW anhielt und den Schaden begutachtete, stoppte der andere Unfallbeteiligte seinen Sattelzug nur kurz und setzte dann seine Fahrt unerlaubt in Richtung Neuwied fort. Vor Ort wurden Teile des linken Außenspiegels eines Mercedes Actros aufgefunden.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Sattelzug nimmt die Polizei Linz entgegen.



