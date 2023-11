Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Am 31.10.2023 kam es gegen 08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Linz am Rhein.

In der Petrus-Sinzig-Straße berührten sich die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann aber unerlaubt weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der Verursacher durch Kräfte der Polizei Linz festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.



