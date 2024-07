Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Anzeige

07.2024) kam es zwischen 11:55-13:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht Am Gestade in Linz am Rhein.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein-/ oder Ausparkvorgang die linke Flanke des neben ihm parkenden weißen Seat.



Obwohl an dem Seat ein größerer Sachschaden entstand, entfernte sich der Unfallverursacher vom Tatort.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

PK Patrick Jansen



Telefon: 02644-943-0



