Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am 27.07.2024 kam es zwischen 11 und 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz.