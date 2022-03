Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler

Linz a. (ots). Am Freitag, den 11.03.2022 wurde ein PKW auf dem Parkplatz an der Alice-Salomon-Schule in Linz a. beschädigt. Im Zeitraum 12:50 bis 14:00 Uhr stieß der Verursacher beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den danebenstehenden PKW und beschädigte diesen.

Am Freitag, den 11.03.2022 wurde ein PKW auf dem Parkplatz an der Alice-Salomon-Schule in Linz a.R. beschädigt. Im Zeitraum 12:50 bis 14:00 Uhr stieß der Verursacher beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den danebenstehenden PKW und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es dürfte sich vermutlich um ein größeres, weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei Linz a.R. entgegen.



