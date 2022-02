Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Neuwied Verkehrsunfallflucht Dierdorfer Straße, 10.02.2022, 05:00-07:00 Uhr Am Morgen des 10.02.2022, zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr, kam es in der Dierdorfer Straße in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht.



Eine PKW-Fahrerin verursachte auf ihrem Arbeitsweg in der Dierdorfer Straße in FR Andernacher Straße, vermutlich im Bereich zwischen Berggärtenstraße und dem Kreisverkehr Gustav-Stresemann-Straße/Sohler Weg, einen Verkehrsunfall. Sie streifte mit der Beifahrerseite und dem Außenspiegel des PKW einen am rechten Fahrbahnrand geparkten und bislang noch unbekannten PKW. Die PKW-Fahrerin entfernte sich nach dem verursachten Verkehrsunfall zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Erst nach Arbeitsende kehrte sie an die Unfallstelle zurück und meldete den Verkehrsunfall der Polizeiinspektion Neuwied.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte in diesem Bereich der Dierdorfer Straße kein PKW mit entsprechendem Schaden festgestellt werden.



An dem unbekannten PKW müsste an der Fahrerseite der Karosserie im Bereich 55cm-79cm / 93cm-99cm Höhe vom Boden ein Sachschaden entstanden sein.



Der Unfallbeteiligte wird gebeten sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 entgegen.



