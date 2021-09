Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Fahrer flüchtet fußläufig von der Unfallstelle

In den frühen Morgenstunden des 14.09.2021, gegen 05:30 Uhr kollidierte auf der Landesstraße 280 in der Gemarkung Niederfischbach, aus Richtung Freudenberg kommend, ein dunkler BMW Kombi mehrfach mit der Schutzplanke.

Vor der Abfahrt zur Industriestraße in Niederfischbach ließ der männliche Fahrer sein unfallbeschädigtes Fahrzeug ohne Kennzeichen an der Unfallstelle zurück und entfernte sich fußläufig in Richtung Industriestraße.

Das Fahrzeug war aufgrund eines Achsschadens nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden an Schutzplanke und Fahrzeug wird zusammen auf ca. 7000 EURO geschätzt.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,75 m groß; dunkel gekleidet und trug eine umgedreht aufgesetzte Basecap.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Fahrer unter 02741 – 926-0.



