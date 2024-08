Verkehrsunfallflucht mit Radfahrer – Fahndung nach flüchtigen Unfallverursacher

Am Montag, den 07.08.2024, kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbrohl, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

In Höhe der Verkehrsinseln auf der Hauptstraße am Ortsausgang Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen überholte der bislang unbekannte Unfallverursacher den Radfahrer mit seinem PKW. Hierbei unterschritt er den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand derart, dass es zur Berührung mit dem Radfahrer kam, wodurch dieser stürzte. Bei dem PKW handelte es sich wahrscheinlich um einen schwarzen VW Golf, neueres Modell.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.



