Oberlahr

Verkehrsunfallflucht – Mauer beschädigt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde vermutlich am Freitag, 10.05.2024, im Laufe des Tages in der Schulstraße in Oberlahr, angrenzend an den Kirchplatz, eine Mauer beschädigt.