Verkehrsunfallflucht L281

Die Zeugin vermutet einen Verkehrsunfall und verständigt die Polizei Betzdorf.

Bei der Überprüfung der Strecke kann festgestellt werden, dass ein Fahrzeug von Steineroth in Richtung Elben gefahren ist. In dem Gefällstück kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Der Spurenlage nach dürfte es sich um einen PKW gehandelt haben. Dieser fuhr nach der Kollision den Hang hinunter über die Wiese und zurück auf die Straße.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Bislang liegen Hinweise auf einen schwarzen PKW vor.



Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizei Betzdorf 02741/9260 erbeten.



