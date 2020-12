Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 09:10 Uhr

Urbach

Verkehrsunfallflucht in Urbach

Am 28.08.2020 wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr ein, in der Kirchstraße abgestellter, PKW der Marke Peugeot beschädigt.